Хуртовини та ожеледиця: синоптики попередили про погіршення погоди



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Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на дорогах

В Україні цими вихідними очікується суттєве погіршення погодних умов. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За прогнозами Укргідрометцентру, протягом доби 28 грудня та вночі 29 грудня у західних, Житомирській та Вінницькій областях помірний, на Прикарпатті значний сніг (утворення снігового покриву висотою 10-15 см, в Карпатах 20-30 см); пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця», – сказано у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

До слова, цьогорічний грудень став одним із найтепліших в Україні за останні кілька десятиліть. Так, через аномальне тепло у грудні в київських лісах прокинулися змії.

Нагадаємо, теплий грудень у Києві вже встановив дев'ять температурних рекордів.

До слова, у листопаді різні синоптики робили прогноз погоди на грудень. Зокрема, за прогнозом сайту «Метеоролог» грудень цього року має бути теплішим, ніж зазвичай у цей час.