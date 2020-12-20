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    Сніг та похолодання: прогноз погоди в Україні на понеділок, 21 грудня

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    В Полтавській області можливе випадання снігу - Сніг та похолодання: прогноз погоди в Україні на понеділок, 21 грудня
    В Полтавській області можливе випадання снігу
    Фото з відкритих джерел

    Найхолодніше буде на сході країни

    У понеділок, 21 грудня, в деяких областях України очікується сніг. Вдень температура повітря становитиме -4 ... + 5 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

    2012220-09-19

    На заході країни опадів не очікується, температура повітря вдень -1 ... + 5 градусів.

    У східних областях пройде сніг, вдень стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.

    У центральному регіоні переважно без опадів, тільки в Полтавській області можливе випадання снігу. Денна температура повітря -3 ... + 1.

    У південному регіоні опадів не очікується, максимальна температура повітря вдень +1 градус.

    На півночі країни в Чернігівській і Сумській очікується сніг. Температура повітря вдень -3 ... + 1.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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