Сніг та похолодання: прогноз погоди в Україні на понеділок, 21 грудня
Найхолодніше буде на сході країни
У понеділок, 21 грудня, в деяких областях України очікується сніг. Вдень температура повітря становитиме -4 ... + 5 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.
На заході країни опадів не очікується, температура повітря вдень -1 ... + 5 градусів.
У східних областях пройде сніг, вдень стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.
У центральному регіоні переважно без опадів, тільки в Полтавській області можливе випадання снігу. Денна температура повітря -3 ... + 1.
У південному регіоні опадів не очікується, максимальна температура повітря вдень +1 градус.
На півночі країни в Чернігівській і Сумській очікується сніг. Температура повітря вдень -3 ... + 1.