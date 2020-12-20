В Україні місцями сніг, температура повітря до +5: прогноз погоди на 20 грудня

Найтепліше буде на заході країни

У неділю, 20 грудня, в деяких областях України випаде сніг. Денна температура повітря -2...+ 5 градусів.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході країни опадів не очікується, денна температура повітря в регіоні 1-5 градусів вище нуля. У східних областях пройде сніг, вдень стовпчики термометрів покажуть -2...+ 2 градуси.

У центральному регіоні переважно без опадів, лише у Дніпропетровській та Полтавській областях можливі опади у вигляді снігу. Температура повітря вдень 0...+ 2 градуси.

У більшості південних областей без опадів, тільки в Запорізькій випаде сніг, денна температура повітря в регіоні 0...+5.

На півночі країни переважно без опадів, тільки в Сумській та Чернігівській областях можливий сніг. Температура повітря вдень 0...+2.

У Києві 20 грудня також без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі і вдень 0-2° тепла.