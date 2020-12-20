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    Суспільство

    В Україні місцями сніг, температура повітря до +5: прогноз погоди на 20 грудня

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    Синоптики прогнозують на Лівобережжі невеликий сніг - В Україні місцями сніг, температура повітря до +5: прогноз погоди на 20 грудня
    Синоптики прогнозують на Лівобережжі невеликий сніг

    Найтепліше буде на заході країни

    У неділю, 20 грудня, в деяких областях України випаде сніг. Денна температура повітря -2...+ 5 градусів.

    Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, на заході країни опадів не очікується, денна температура повітря в регіоні 1-5 градусів вище нуля. У східних областях пройде сніг, вдень стовпчики термометрів покажуть -2...+ 2 градуси.

    У центральному регіоні переважно без опадів, лише у Дніпропетровській та Полтавській областях можливі опади у вигляді снігу. Температура повітря вдень 0...+ 2 градуси.

    У більшості південних областей без опадів, тільки в Запорізькій випаде сніг, денна температура повітря в регіоні 0...+5.

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    На півночі країни переважно без опадів, тільки в Сумській та Чернігівській областях можливий сніг. Температура повітря вдень 0...+2.

    У Києві 20 грудня також без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі і вдень 0-2° тепла. 

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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