Мокрий сніг, туман і ожеледиця: прогноз погоди на вихідні

У столичному регіоні 19 грудня без опадів

В Україні у суботу невеликий мокрий сніг та дощ ймовірний лише у північно-східних областях, протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Без істотних опадів, лише у північно-східній частині невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці в західних областях туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень на заході країни та півдні Одещини 1-6° тепла)», – йдеться у повідомленні.

У столичному регіоні 19 грудня без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Згідно з прогнозом на 20-21 грудня, на Лівобережжі невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман; на сході та північному сході країни подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура 20 грудня вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень у західних областях та на крайньому півдні країни 4-6° тепла); 21 грудня у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

На Закарпатті та Одещині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На Київщині 20-21 грудня без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.