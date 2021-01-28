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    «Укравтодор» фіксуватиме замети на дорогах через додаток-навігатор

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    &laquo;Укравтодор&raquo; фіксуватиме замети на дорогах через додаток-навігатор - «Укравтодор» фіксуватиме замети на дорогах через додаток-навігатор
    «Укравтодор» фіксуватиме замети на дорогах через додаток-навігатор

    Боротьба з наслідками снігопаду у центральних та південних областях не зупиняється з ночі

    Про снігові замети на дорогах державного значення в «Укравтодор» можна повідомити через навігаційний мобільний додаток Waze.

    Про це повідомляє пресслужба «Укравтодору» на своїй сторінці в Facebook.

    «Боротьба з наслідками снігопаду у центральних та південних областях не зупиняється з ночі. Ми скооперувались з командою Waze, і тепер усі звернення про неочищені ділянки будуть надходити також і нам», – повідомили в Укравтодорі.

    Інструкція, як повідомити про проблему:

    • потрібно сфотографувати неочищену ділянку і зафіксувати звернення через додаток Waze;
    • звернення автоматично буде передане нам – і ми подбаємо про те, щоб на проблемний відрізок дороги якомога швидше приїхала снігоприбиральна техніка.
    • Зверніть увагу, що ця опція доступна виключно для доріг державного значення.

    Застосунок Waze був створений ізраїльскими розробниками, а пізніше придбаний Google.

    Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

    Через складні погодні умови без електропостачання в Україні опинилося 117 населених пунктів у п’ятьох областях. Найбільше постраждала Житомирська область. Крім того, 26 січня у зв’язку із сніговими переметами на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори. 

    Теги: Google дороги Укравтодор Facebook
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