«Укравтодор» фіксуватиме замети на дорогах через додаток-навігатор

Боротьба з наслідками снігопаду у центральних та південних областях не зупиняється з ночі

Про снігові замети на дорогах державного значення в «Укравтодор» можна повідомити через навігаційний мобільний додаток Waze.

Про це повідомляє пресслужба «Укравтодору» на своїй сторінці в Facebook.

«Боротьба з наслідками снігопаду у центральних та південних областях не зупиняється з ночі. Ми скооперувались з командою Waze, і тепер усі звернення про неочищені ділянки будуть надходити також і нам», – повідомили в Укравтодорі.

Інструкція, як повідомити про проблему:

потрібно сфотографувати неочищену ділянку і зафіксувати звернення через додаток Waze;

звернення автоматично буде передане нам – і ми подбаємо про те, щоб на проблемний відрізок дороги якомога швидше приїхала снігоприбиральна техніка.

Зверніть увагу, що ця опція доступна виключно для доріг державного значення.

Застосунок Waze був створений ізраїльскими розробниками, а пізніше придбаний Google.

Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Через складні погодні умови без електропостачання в Україні опинилося 117 населених пунктів у п’ятьох областях. Найбільше постраждала Житомирська область. Крім того, 26 січня у зв’язку із сніговими переметами на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори.