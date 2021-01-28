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    Суспільство

    Україну накриє нова хвиля негоди: прогноз погоди на 28 січня

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    Україну накриє нова хвиля негоди - Україну накриє нова хвиля негоди: прогноз погоди на 28 січня
    Україну накриє нова хвиля негоди

    Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту

    Сьогодні, 28 січня, в Україні продовжуватимуться снігопади.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Протягом доби 28 січня в Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний).

    В Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

    В Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значний мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах ожеледиця.

    Прогноз погоди в Україні на 28 січня
    Прогноз погоди в Україні на 28 січня

    Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів.

    Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

    Через складні погодні умови без електропостачання в Україні опинилося 117 населених пунктів у п’ятьох областях. Найбільше постраждала Житомирська область. Крім того, 26 січня у зв’язку із сніговими переметами на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори. 

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр снігопад
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