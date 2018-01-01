Снігопад в Україні: у трьох областях обмежили рух вантажного транспорту

Станом на вечір 17 січня на дорогах України немає заторів чи скупчення транспорту.

У Київській, Одеській та Черкаській області через снігопади обмежили рух вантажного транспорту. Про це повідомляє Національна поліція. У столиці в ніч на 18 січня обмежать в’їзд великовагового та великогабаритного транспорту з усіх напрямків. З 20.00 17 січня обмеження діятимуть на в’їздах до Київської області. «17



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Станом на вечір 17 січня на дорогах України немає заторів чи скупчення транспорту.

У Київській, Одеській та Черкаській області через снігопади обмежили рух вантажного транспорту.

Про це повідомляє Національна поліція.

У столиці в ніч на 18 січня обмежать в’їзд великовагового та великогабаритного транспорту з усіх напрямків.

З 20.00 17 січня обмеження діятимуть на в’їздах до Київської області.

«17 січня з 20:00 буде обмежено в'їзд на територію Київської області вантажних транспортних засобів по трасах міжнародного значення», - ідеться в повідомленні.

Також у МВС нагадали, що цієї ночі, з 17 на 18 січня, з 00:00 буде обмежено в’їзд до Києва великовагового та великогабаритного транспорту з усіх напрямків.

Обмеження триватиме на період снігопаду.

Станом на вечір 17 січня на дорогах України немає заторів чи скупчення транспорту.

Нагадаємо, що сили ДСНС наразі перебувають у режимі підвищеної готовності.