Снігопад в Україні: в містах відкрили понад чотири тисячі пунктів обігріву

Також рятувальники запевняють, що рух на автомобільних дорогах України станом на ранок п'ятниці забезпечено

Місцевими органами влади на території країни розгорнуто 4 тис. 25 пунктів обігріву, у тому числі від ДСНС 46 пунктів обігріву. [READ_MORE] На в’їздах до Києва розгорнуто 7 пунктів обігріву ДСНС, у Київській області - ще 7 пунктів обігріву. Також рятувальники запевняють, що рух на автомобільних дорогах України станом на ранок п'ятниці



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Також рятувальники запевняють, що рух на автомобільних дорогах України станом на ранок п'ятниці забезпечено

Місцевими органами влади на території країни розгорнуто 4 тис. 25 пунктів обігріву, у тому числі від ДСНС 46 пунктів обігріву.

На в’їздах до Києва розгорнуто 7 пунктів обігріву ДСНС, у Київській області - ще 7 пунктів обігріву.

Також рятувальники запевняють, що рух на автомобільних дорогах України станом на ранок п'ятниці забезпечено.

«Рух на автомобільних дорогах забезпечено. Для роботи снігоочисної техніки часткового обмежується рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях», - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 1 тис. 370 од. тех. та 2 тис. 125 людей, у тому числі від Укравтодору 1 тис. 211 од. тех. та 1 тис. 593 працівників, від ДСНС 159 од. тех. та 532 рятувальників.

Підрозділи ДСНС 18 січня відбуксирували 505 одиниць автотранспортних засобів і надали допомогу 1039 громадянам, додали у відомстві.