Снігопади в Україні поки що не вплинули на рух поїздів

Затримок поїздів через негоду у минуло добу не було

Опади, які 16 січня 2018 року спостерігалися на території України у вигляді снігу, не вплинули на рух поїздів. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». «Укрзалізниця» повністю контролює ситуацію з рухом пасажирських та вантажних поїздів. Затримок поїздів через негоду у минуло добу не було», - йдеться в



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Затримок поїздів через негоду у минуло добу не було

Опади, які 16 січня 2018 року спостерігалися на території України у вигляді снігу, не вплинули на рух поїздів. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» повністю контролює ситуацію з рухом пасажирських та вантажних поїздів. Затримок поїздів через негоду у минуло добу не було», - йдеться в повідомленні.

У вівторок вдень та цієї ночі залізничники прибирали від снігу вокзали, станції та колії. «Так, на заходах зі снігоборотьби найбільше залізничників – 1048 та одна снігоочисна колійна машина були задіяні на Одеській залізниці. Загалом цієї ночі залізничну інфраструктуру очищали від снігу понад 2 тис. залізничників. По всій території України від льоду та снігу було очищено 288 залізничних переїздів, 17 пасажирських платформ. Також очищали від снігу залізничні колії та стрілочні переводи», - інформують залізничники.

Опади у вигляді снігу минулої доби спостерігалися майже по всій території України.

Найближчими днями синоптики прогнозують суттєве ускладнення погодних умов та сильні снігопади та хуртовини.

«Укрзалізниця» закликає пасажирів під час планування поїздок враховувати труднощі, що можуть виникнути при трансфері до залізничних вокзалів та станцій.