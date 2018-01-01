Снігопади в Україні: у Києві та чотирьох областях обмежили рух вантажівок

Сьогодні на всій території України очікується значне ускладнення погодних умов з сильним вітром і снігопадами

Через негоду прийнято рішення обмежити рух великовантажного та великогабаритного транспорту в Києві, Київській, Чернігівській, Одеській та Черкаській областях. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору». Зокрема, з опівночі 18 січня буде заборонено в’їзд великогабаритних транспортних засобів на територію Києва. Також починаючи



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Сьогодні на всій території України очікується значне ускладнення погодних умов з сильним вітром і снігопадами

Через негоду прийнято рішення обмежити рух великовантажного та великогабаритного транспорту в Києві, Київській, Чернігівській, Одеській та Черкаській областях.

Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

Зокрема, з опівночі 18 січня буде заборонено в’їзд великогабаритних транспортних засобів на територію Києва. Також починаючи з 20:00 години 17 січня обмежено в’їзд великовантажних та великогабаритних транспортних засобів на територію Київської області.

У Чернігівській області обмежений проїзд вантажівок з 20:00 17 січня по автомобільній дорозі загального користування Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, км 65+500 – км 208+341.

У Черкаській області для упередження виникнення ускладнень дорожнього руху на трьох автомобільних дорогах області з 20:00 17 січня вводиться тимчасове обмеження руху вантажівок.

В Одеській області у зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов (дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, хуртовина) обмежено рух вантажівок з 00:00 18 січня по автомобільних дорогах загального користування.

Зазначимо, сьогодні на всій території України очікується значне ускладнення погодних умов з сильним вітром і снігопадами.

Нагадаємо, що сили ДСНС наразі перебувають у режимі підвищеної готовності.