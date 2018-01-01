Снігопади в Україні: у пастках на дорогах опинилися десятки автівок (відео)

Наразі рух транспорту на автомобільних шляхах та перевалах забезпечено у повному обсязі

Цими вихідними у західних областях України спостерігалося ускладнення погодних умов. Зокрема, у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях сильно дощило, а в Карпатах випав мокрий сніг, що супроводжувався хуртовинами та поривами вітру 17-22 м/с. Засніжило також у Хмельницькій та Рівненській областях. Внаслідок негоди



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Рятувальники витягували автомобілі зі снігового полону

Наразі рух транспорту на автомобільних шляхах та перевалах забезпечено у повному обсязі

Цими вихідними у західних областях України спостерігалося ускладнення погодних умов. Зокрема, у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях сильно дощило, а в Карпатах випав мокрий сніг, що супроводжувався хуртовинами та поривами вітру 17-22 м/с. Засніжило також у Хмельницькій та Рівненській областях.

Внаслідок негоди на узбіччях доріг у сніговому полоні опинилися десятки автомобілів, а кількасот населених пунктів залишилися знеструмленими.

Так, ввечері 3 лютого рятувальники Теофіпольського району Хмельницької області двічі допомагали водіям великогабаритних транспортних засобів здолати засніжені ділянки шляху. Зокрема, на автодорозі Теофіполь – Білогір’я поблизу с. Турівка через снігопад дві фури перегородили автодорогу та перешкоджали іншим учасникам дорожнього руху. Близько опівночі на автодорозі Ланівці – Теофіполь поблизу с. Лисогірка застряг автомобіль DAF і також перегородив дорогу. В обох випадках рятувальники оперативно розтягнули фури і звільнили автодорогу для безперешкодного руху автотранспорту.

Тієї ж доби на Волині, у Горохівському районі зі складних ділянок дороги було відбуксировано 4 вантажівки, а у Володимир-Волинському районі пожежним автомобілем визволено із замету 1 легковий автомобіль.

Водночас на Рівненщині, у період з 3 по 4 лютого підрозділи обласного управління ДСНС 13 разів виїжджали на надання допомоги водіям. Так, спільно з патрульною поліцією та працівниками УкрАвтодору, рятувальники надали допомогу 63 громадянам та відбуксирували і витягли з кюветів 29 одиниць автотранспортної техніки. Зокрема, 1 пасажирський автобус, 4 легкові автомобілі та 24 вантажівки.

В свою чергу, рятувальники Львівської області, впродовж доби 4 лютого здійснили буксирування 34 вантажних автомобілів та 1 автобуса, надали допомогу 54 громадянам і розрізали 18 дерев, що ускладнювали рух на дорогах.

Наразі ж рух транспорту на автомобільних шляхах та перевалах забезпечено у повному обсязі.

Як повідомлялося, у понеділок, 5 лютого, в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами в Карпатах зберігається висока небезпека сходження лавин.