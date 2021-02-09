Снігопад в Україні: на яких напрямках зняли обмеження руху

10 лютого в Україну прийде наступний із серії південних циклонів

У зв’язку з ліквідацією наслідків негоди на деяких державних автошляхах скасовано тимчасове обмеження руху для великовагових і великогабаритних транспортних засобів. Про це повідомили в Укравтодорі.

Волинська область:

Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянці м.Володимир-Волинський – с.Павлівка;

Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі;

Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).

Черкаська область:

Із 15 години відкрито проїзд маршрутами:

М-05 Київ – Одеса (км 143+009 - км 237+089);

Н-01 Київ – Знам’янка (км 123+687- км 242+004);

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь (км 81+003 – км 168+695).

Рівненська область:

Служба автомобільних доріг у Рівненській області з 15:00 години знімає обмеження руху великовагових транспортних засобів в напрямку міста Київ на ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп, км 258+513 432+877 (в межах Рівненської області).

Полтавська область:

Скасоване обмеження руху для вантажного та великогабаритного транспорту на автодорогах М-03 Київ – Харків та Н-08 Бориспіль – Маріуполь.

Чернігівська область:

Із 15:00 9 лютого обмеження по Чернігівській області знято на маршрутах:

М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі (від межі з Київською областю до КПП «Нові Яриловичі»)

Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (від межі з Сумською областю до межі з Київською областю).

В Україні очікується погіршення погодних умов у зв'язку з виходом південного циклону. Так, 11 та 12 лютого регіони країни продовжить засипати снігом.

У середу, 10 лютого, в Україну прийде наступний із серії південних циклонів. Опади передбачаються у більшості областей.