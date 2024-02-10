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Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого
10 лютого настає Китайський Новий рік
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто займатися важкою фізичною працею

10 лютого відзначається Китайський Новий рік, Всесвітній день зернобобовихм культур та Всесвітній день кіно. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Харлампія.

Китайський Новий рік

Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого фото 1

Новий рік у Китаї та інших країнах Східної Азії відзначають щороку в різний час. Дата китайського Нового року залежить від місячних циклів – початок нового року випадає на другий молодик після зимового сонцестояння. У 2024 році китайський Новий рік настає 10 лютого та триває 15 днів. Через різницю в літочисленнях, у Китаї зустрічатимуть не 2024-й, а 4721-й рік.

У китайців є легенда, пов'язана із цим святом. Так, за давнім міфом, на початку кожного нового року китайці були змушені ховатися від чудовиська на ім'я Нянь (у перекладі з китайської рік). Це страшне й ненажерливе чудовисько, яке жило в морській безодні й раз на рік, у переддень свята, виходило на сушу і з’їдало худобу та зібраний урожай, а заодно й мирних людей.

Аби задобрити Няня, люди залишали йому їжу як жертву, а самі ховалися. Однак зрештою люди помітили, що Нянь боїться червоного кольору, вогню та гучних звуків. Відтоді на Новий рік у Китаї наклеюють червоні парні написи дуйлянь перед входом у будинок, розвішують такого ж кольору ліхтарі й запускають феєрверки. 

Всесвітній день зернобобових

Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого фото 2

Щорічно 10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових. Найбільш розповсюдженими у світі представники зернобобових – боби, сочевиця та горох. Традиційні страви багатьох народів світу, як-от східний хумус, індійський дал і навіть класичний англійський сніданок були б неможливими без зернобобових.

До цих рослин належать тільки ті культури, які збирають для споживання в сушеному вигляді. Вони багаті на білок, що має велике значення для людей в регіонах, де споживання м’яса та молока недостатнє з різних причин. Зернобобові настільки важливі, що навіть мають своє свято, яке покликане підвищити знання людей про їхні властивості та важливість для світової економіки й природних ресурсів.

Всесвітній день кіно

Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого фото 3

Щороку у другу суботу лютого відзначається Всесвітній день кіно. Свято було засновано третьою Академією кінематографічних мистецтв і наук у 2020 році, щоб відзначити здатність фільмів залучати, пов’язувати і надихати людей по всьому світу. 

Відзначити свято можна переглядаючи і обговорюючи фільми, які надихали вас протягом багатьох років. 

Яке сьогодні релігійне свято

10 лютого в церковному календарі – День святого мученика Харлампія. Священномученик був єпископом Магнісії, який проповідував Євангеліє в часи гоніння на християн за імператора Севера. Він був заарештований і підданий жорстоким тортурам, але не відступив від своєї віри. Харлампія зцілив і навернув до Христа декількох воїнів і жінок, які були свідками його страждань. Самого мученика після довгих катувань вбили мечем.

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Що не можна робити цього дня

  • Сьогодні не варто займатися важкою фізичною працею.
  • Не можна носити одяг чорного кольору.
  • Не можна брехати, бо будь-яка брехня може принести великі неприємності.
  • Не варто задивлятися в чуже дзеркало.

Народні прикмети

  • Якщо погода морозна, то березень буде теплим.
  • Безхмарне небо вказує на дощове літо.
  • Якщо сніг накрив дахи, то варто чекати на великий урожай.

Пам’ятні події 10 лютого

  • 1258 – монголи захопили Багдад; золота доба ісламу добігла кінця.
  • 1635 – засновано Французьку Академію – провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури.
  • 1789 – закон Йозефа II ліквідовував панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині.
  • 1810 – відбулося урочисте відкриття Одеської опери.
  • 1919 – через суперечності з Симоном Петлюрою голова Директорії Володимир Винниченко пішов у відставку.
  • 1940 – у Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. Фактичний розкол організації на «бандерівців» та «мельниківців».
  • 1942 – вручено перший «золотий диск» (від компанії грамзапису «Віктор» Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo)
  • 1947 – у Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.
  • 1957 – стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.
  • 1962 – полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля.
  • 1992 – на екрани США вийшов фільм «Основний інстинкт».
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея.
  • 1995 – під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.
  • 1996 – суперкомп'ютер IBM Deep Blue вперше переміг Гаррі Каспарова у грі в шахи.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван.

Теги: свята традиції свято

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