У другій половині тижня в Києві вхурделить із новою силою

З 11 лютого очікується значний сніг і хуртовини

Протягом усього тижня утримаються складні погодні умови

У середу, 10 лютого, на дорогах Києва очікується ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Удень 11 лютого та вночі 12 лютого, за прогнозами синоптиків, значний сніг та мокрий сніг (приріст снігу 10-20 см), налипання мокрого снігу, а також пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах снігові замети.

Окрім того, 12 лютого очікується зниження температури: вночі до 10-12° морозу, вдень до 8-10° морозу.

Зазначимо, що протягом усього тижня утримаються складні погодні умови.

Дорожники та комунальні служби продовжують працювати в режимі нон-стоп: понад 6,5 тисячі людей прибирають місто від снігопаду та криги. На дорогах столиці вдень працює 470 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор».

Міська влада просить киян за можливості утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту.

Окрім того, водії закликають не паркувати автомобілі на узбіччях вулиць та доріг, аби забезпечити безперешкодний рух спецтехніки. Транспортні засоби, що заважатимуть прибирати сніг, евакуюють. Так, тільки за минулу добу евакуйоване 141 авто, а понад 80 – переміщено.

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