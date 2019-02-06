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    Соціологи показали, як Порошенко відривається від Тимошенко

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    Соціологи показали, як Порошенко відривається від Тимошенко
    Колаж: biznesua.com.ua

    Переважна більшість респондентів вважають, що найімовірнішими переможцями виборів президента України є Петро Порошенко (21,5% опитаних) та Юлія Тимошенко (19,1% опитаних)

    Серед потенційних кандидатів на посаду Президента України лідирують Володимир Зеленський (18,2% опитаних, що планують брати участь у виборах) та Петро Порошенко (17,2% опитаних, що планують брати участь у виборах). Про це свідчать результати опитування, представлені Соціологічним центром ім. Михайла Драгоманова.

    Саме ці два кандидата, відповідно до результатів опитування, виходять у другий тур. При цьому динаміка електоральних настроїв, порівняно із попередніми опитуваннями, свідчить про зростання підтримки Порошенка та Зеленського і подальше сповільнення підтримки Юлії Тимошенко, яка, за результатами опитування, посідає третє місце(14,5%). 

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    Далі вибір респондентів розподілився таким чином: Юрій Бойко (8,4%), Анатолій Гриценко (5,2%), Олег Ляшко (4,5%),  Андрій Садовий (3,9%). Також високі рейтинги мають Олександр Вілкул (3,7%), Євген Мураєв (3,5%), Олександр Шевченко (2,1%), Ігор Смєшко (2%).

    Динаміка виборчих настроїв (враховуючи попередні опитування) показує, що найбільш імовірними учасниками другого туру можуть бути два кандидати: Володимир Зеленський та Петро Порошенко. При цьому для прогнозування більш важливими є не поточні показники електоральної підтримки кандидатів, а тренди, які показує їхня соціологія. І у Порошенка, і у Зеленського протягом останніх двох місяців спостерігається стабільне зростання електоральної підтримки. На відміну від Тимошенко, яка очевидно досягнула межі електоральної підтримки і втратила лідерську позицію.   

    При цьому електоральна база Зеленського відзначається нестабільністю, яка спричинена відсутністю чітких заяв щодо ключових суспільно-політичних викликів, які постали перед державою. У разі подальшого зволікання з формулюванням такої стратегії електоральна база Зеленського може різко мігрувати до інших кандидатів.

    Переважна більшість респондентів, незалежно від своїх електоральних симпатій, вважають, що найімовірнішими переможцями виборів президента України є Петро Порошенко (21,5% опитаних, що визначилися із вибором) та Юлія Тимошенко (19,1% опитаних, що визначилися із вибором).

    Відсоток виборців, які не визначилися зі своїм вибором, становить 9,1% серед тих, хто планує брати участь у виборах.

    Опитування дпроводилось 25 січня – 02 лютого 2019 р. Методом безпосереднього (face to face) інтерв’ю опитано 1800 респондентів, що проживають в усіх областях України (окрім АР Крим та територій ОРДЛО.) Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

    Мобілізація прихильників учасників президентської кампанії посилюється, оскільки 3 лютого закінчився строк подання документів у ЦВК і фактично визначився список кандидатів на посаду президента. На той момент документи у ЦВК для реєстрації кандидатами у президенти подали п’ятеро жінок і 84 чоловіки.

    Подальші соціологічні дослідження будуть проводитися на основі переліку зареєстрованих кандидатів у президенти України.

    До вашої уваги:  

    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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