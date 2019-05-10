Соцмережі обурила витівка дочки чиновника Міноборони на День Перемоги (відео)
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Відео зі своєї сторінки дівчина вже видалила
Дівчина розкидала квіти, які були покладені для вшанування жертв Другої світової війни
Дочка одного з чиновників Міністерства оборони потрапила у скандал після відео в мережі, на якому вона розкидає квіти з місця вшанування жертв Другої світової війни.
Короткий ролик в своєму Instagram розповсюдила користувач Ніка Краснопольська. Зі словами «Олю, все до твоїх ніг» дівчина жбурнула букет в бік подруги. Це відео з її профілю скопіював паблік «Київ Оперативний».
Користувачів це відео обурило - дівчат звинуватили у поганому вихованні.
За даними ТСН, батько дівчини працює у Міноборони - заступником начальника відділу департаменту, а матір дівчини – працівник Міністерства охорони здоров’я.
Сама Ніка працювала фармацевтом у аптеці. Відео зі своєї сторінки вона вже видалила.
Раніше повідомлялося, що 9 травня до райвідділу поліції було доставлено трьох осіб за використання забороненої символіки під час акції, присвяченій Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у центрі Києва.