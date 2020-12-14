На Совський ставках виявлено тіло чоловіка (фото)

Причини трагедії будуть встановлювати правоохоронці

У понеділок, 14 грудня, у Совських ставках на вул. Володимира Брожка у Голосіївському районі столиці було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 13:45.

До місця виклику було направлено рятувальників 8 державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

По прибуттю на місце події було встановлено, що тіло чоловіка знаходилось на поверхні води, на відстані 1,5 м від берега ставка.

Рятувальники доставили тіло чоловіка на берег та передали слідчо-оперативній групі.

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

Як повідомлялося, протягом минулого тижня, з 7 по 13 грудня, на водних об’єктах Києва загинула одна особа. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах врятовано 10 осіб та загинуло 44 особи, а саме: на р. Дніпро - 16 осіб, на озерах - 16 осіб, на інших водоймах міста - 12 осіб.

7 грудня у товщі криги у водоймі на вул. Миколи Закревського, 95Б у Деснянському районі столиці було виявлено тіло людини.