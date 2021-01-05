З озера на Позняках рятувальники дістали тіло чоловіка

Причини трагічного випадку встановлюють правоохоронці

Сьогодні, 5 січня, у водоймі на вул. Срібнокільській, 9-А у Дарницькому районі столиці було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби об 11:39, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

На місці було встановлено, що тіло чоловічої статті приблизно 50 років знаходилось на поверхні води на відстані 5 метрів від берега. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального обладнання доставили тіло чоловіка на берег та передали слідчо-оперативній групі.

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

Як повідомлялося, 14 грудня у Совських ставках на вул. Володимира Брожка у Голосіївському районі столиці було виявлено тіло людини.

7 грудня у товщі криги у водоймі на вул. Миколи Закревського, 95Б у Деснянському районі столиці було виявлено тіло людини.

всього за 2020 рік на водних об'єктах Києва врятовано 10 осіб та загинуло 45 осіб, а саме: на р. Дніпро - 16 осіб, на озерах - 17 осіб, на інших водоймах міста - 12 осіб.