Соцпартія Іспанії лідирує в опитуваннях напередодні дострокових виборів



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Соціалістична партія на чолі із Педро Санчесом лідирує в опитуваннях

Вибори мають пройти 28 квітня

Іспанське видання El Pais на основі декількох соціологічних опитувань розрахувало середній рівень підтримки політичних партій країни напередодні дочасних виборів до парламенту. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так, Соціалістична партія на чолі із Педро Санчесом, який очолює на сьогодні уряд меншості, має підтримку на рівні 27,3%. Проте, такий рівень підтримки не дозволить соціалістам сформувати уряд.

У той же час їх головний конкурент правоцентрична Народна партія може розраховувати на 20% виборців, які її підтримують. Підтримка інших правоцентричних партій Ciudadanos та Podemos зменшилася до 16,3% і 13,8% відповідно.

Також праворадикальна партія Vox, яка лише минулого року змогла ввійти до законодавчих зборів Андалузії, може розраховувати на дострокових виборах на 12,1% голосів.

Вибори мають пройти 28 квітня 2019 року.

Нагадаємо, що колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон балотується до Європейського парламенту від політичної партії «Разом для Каталонії».

Пучдемон живе у вигнанні в Бельгії відтоді, як в Іспанії проти нього відкрили кримінальну справу через організацію референдуму про незалежність Каталонії. У липні 2018 року він заявляв, що продовжить займатися політикою у Бельгії.

1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії.

27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії, застосувавши 155 статтю конституції, у регіоні вводиться пряме управління. Після цього Мадрид розпустив парламент та уряд Каталонії.

Верховний суд Іспанії видав міжнародні ордери на арешт шести каталонських політиків-утікачів, серед яких колишній глава регіону Карлес Пучдемон.

У лютому Верховний суд Іспанії почав розглядати по суті справу про 12 лідерів, причетних до організації незаконного референдуму про незалежність Каталонії у жовтні 2017 року.