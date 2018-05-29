Сьогодні абітурієнти складатимуть ЗНО з іноземних мов

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Фото: Український центр оцінювання якості освіти Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗНО розпочнеться об 11:00

У вівторок, 29 травня, в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької, французької мов.

Допуск вступників до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50, ЗНО розпочнеться об 11:00, нагадує прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у сертифікаті, або за умови надання копій цих документів абітурієнта до пункту проведення ЗНО допущено не буде.

«Радимо учасникам ЗНО заздалегідь дізнатися адресу проведення Зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови, зазначену у запрошенні-перепустці на інформаційній сторінці. Маршрути до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання розміщено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти», - наголошується у повідомленні.

Вступникам також рекомендують узяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

На виконання сертифікаційної роботи з іноземної мови відведено 150 хвилин. Загальна кількість завдань роботи - 59. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 72.

Сертифікаційна робота вперше міститиме аудіювання.

Нагадаємо, що 1 червня відбудеться ЗНО з англійської мови, 4 червня – з біології, 6 червня – з історії України, 8 червня – з географії, 11 червня – з фізики, 13 червня – з хімії.

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