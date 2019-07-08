Сьогодні бойовики на Донбасі вісім разів обстріляли українських бійців



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Окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем

Внаслідок ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано

Від початку сьогоднішньої доби окупанти на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, та стрілецької зброї.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» терористи здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, в районі відповідальності ОТУ «Північ» - також чотири обстріли.

«Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - поінформували у штабі Об’єднаних сил.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі у понеділок, 8 липня 2019 року, отримав поранення медик-волонтер.