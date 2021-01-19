У Вашингтоні встановили 200 тисяч прапорів. Як США готуються до інавгурації Байдена

Прапори встановили на честь тих, хто не зможе відвідати церемонію інавгурації Джо Байдена

Інавгурація 46 президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня

На Національній алеї у Вашингтоні встановили близько 200 тисяч прапорів перед інавгурацією новообраного президента США Джо Байдена.

Таким чином хочуть вшанувати померлих під час пандемії коронавірусу, а також тих, хто не зможе бути присутнім на заході особисто, пише HuffPost.

Зазвичай в день інавгурації біля Капітолію збираються сотні тисяч людей. Цього разу через пандемію святкування скоротять. Раніше законодавці США закликали громадян не їхати на інавгурацію, щоб не сприяти поширенню коронавірусу.

Зазначається, що Дональд Трамп порушив американську традицію. Він не буде присутнім на церемонії, а записав прощальне відеозвернення. Очікується, що він залишить Білий дім 20 січня.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня в 12:00 за місцевим часом. Телеканал UA:Перший проведе пряму трансляцію церемонії.

Як повідомлялося, у Twitter з’явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States). Новий акаунт Байдена набрав уже понад 842 тисячі підписників.

Нагадаємо, 6 січня прихильники президента Дональда Трампа прорвалися в будівлю Капітолія у Вашингтоні з вимогою перегляду підсумків президентських виборів. Після цього акаунти Дональда Трампа заблокували кілька соцмереж, в тому числі і Facebook.