У Вашингтоні встановили 200 тисяч прапорів. Як США готуються до інавгурації Байдена
Інавгурація 46 президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня
На Національній алеї у Вашингтоні встановили близько 200 тисяч прапорів перед інавгурацією новообраного президента США Джо Байдена.
Таким чином хочуть вшанувати померлих під час пандемії коронавірусу, а також тих, хто не зможе бути присутнім на заході особисто, пише HuffPost.
Зазначається, що Дональд Трамп порушив американську традицію. Він не буде присутнім на церемонії, а записав прощальне відеозвернення. Очікується, що він залишить Білий дім 20 січня.
Інавгурація Байдена запланована на 20 січня в 12:00 за місцевим часом. Телеканал UA:Перший проведе пряму трансляцію церемонії.
Як повідомлялося, у Twitter з’явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States). Новий акаунт Байдена набрав уже понад 842 тисячі підписників.
Нагадаємо, 6 січня прихильники президента Дональда Трампа прорвалися в будівлю Капітолія у Вашингтоні з вимогою перегляду підсумків президентських виборів. Після цього акаунти Дональда Трампа заблокували кілька соцмереж, в тому числі і Facebook.