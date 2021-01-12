Байден складатиме присягу перед будівлею Капітолію

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня

Обраний президент США Джо Байден заявив, що попри протести, він все одно складатиме присягу перед Капітолієм, як це традиційно заведено.

Відповідну заяву Байден зробив після другої дози щеплення від коронавірусу, передає The Guardian.

За його словами, основна увага має бути прикута до питання притягнення до відповідальності тих, хто брав участь у штурмі Капітолію.

Як відомо, інавгурація Байдена запланована на 20 січня. Тим часом 45-й президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у Вашингтонічерез інавгурацію Байдена. Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію Байдена. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника. Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.

Зазначимо, напередодні Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США.

Також нагадаємо, що напередодні Байден висунув відомого дипломата Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління.

Крім того Байден представив головну радницю з питань Росії. Минулого тижня Байден визначився з кандидатом у генпрокурори США.