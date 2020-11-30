За добу на Донбасі зафіксовано чотири ворожі провокації. ЗСУ відповіли

Про зухвалі та підступні дії збройних формувань РФ та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ

Упродовж минулої доби, 29 листопада, російсько-окупаційні війська на Донбасі чотири рази знехтували домовленостями про режим тиші.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Окупанти відкривали вогонь у районі населеного пункту Катеринівка, застосувавши на цій ділянці гранатомети різних систем та міномети калібру 82 міліметри.

Поблизу Попасної ворог вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Луганського, підрозділ Об’єднаних сил своєчасно виявив висування диверсійно-розвідувальної групи противника. Злагодженими діями українські захисники зірвали спробу ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ. Після вогневого контакту противник відійшов.

На шляху відступу ворожої ДРГ військовослужбовці підрозділу виявили засоби мінування російського виробництва, особисті речі диверсантів та інше військове спорядження.

Окрім того, на цій же ділянці українські воїни збили ворожий безпілотник типу «Гранат», який входить до комплексу забезпечення дій артилерії «Наводчик 2». Його ворожі диверсанти використовували для проведення розвідки та корегування свого підходу до наших позицій.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил за добу не зафіксовано.

«Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – додали у штабі.

Від початку поточної доби, 30 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які дії противника, продовжують виконувати завдання за призначенням», – резюмується у звіті.