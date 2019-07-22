Сьогодні на Донбасі зберігався режим тиші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український боєць на Донбасі

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано

У понеділок, 22 липня, станом на 19:00 у зоні проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано жодного порушення режиму тиші.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції оОб'єднаних сил.

«Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.

Втрат серед українських військовослужбовців упродовж дня також не зафіксовано.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 21 липня у період з опівночі до 16 години 75 порушень режиму припинення вогню.