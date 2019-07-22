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    Сьогодні на Донбасі зберігався режим тиші

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    Український боєць на Донбасі - Сьогодні на Донбасі зберігався режим тиші
    Український боєць на Донбасі

    Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано

    У понеділок, 22 липня, станом на 19:00 у зоні проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано жодного порушення режиму тиші.

    Про це повідомляє пресцентр штабу операції оОб'єднаних сил.

    «Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.

    Втрат серед українських військовослужбовців упродовж дня також не зафіксовано.

    Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 21 липня у період з опівночі до 16 години 75 порушень режиму припинення вогню.

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