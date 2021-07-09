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    У Нью-Йорку затопило метро, а Каліфорнія потерпає від посухи (фото,відео)

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    Вхід до станції метро в Нью-Йорку на 157-ій вулиці, 8 липня 2021 року - У Нью-Йорку затопило метро, а Каліфорнія потерпає від посухи (фото,відео)
    Вхід до станції метро в Нью-Йорку на 157-ій вулиці, 8 липня 2021 року
    Фото: Reuters

    Негода може посилитись у вихідні, після того, як до Нью-Йорка дістанеться тропічний шторм «Ельза»

    Декілька станцій нью-йоркського метро та ділянки доріг у місті затопило, через потужні зливи. На одній із станцій пасажири мусили пробиратись крізь воду.

    На відео, розміщених в соцмережах, видно як по сходах та зі стелі деяких станцій стікає вода.

    Негода може посилитись у вихідні, після того, як до міста дістанеться тропічний шторм «Ельза», повідомляє місцевий погодний центр. Можливі грози, але, дощі, зо очікуваннями, мають зменшитись.

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    Допис, поширений SubwayCreatures (@subwaycreatures)

    Тропічний шторм «Ельза», що супроводжується зливами та поривчастим вітром, досяг східного узбережжя США цього тижня і призвів до щонайменше до однієї жертви у штаті Флорида.

    Водночас, більше трьох чвертей території західного узбережжя США потерпає від посухи. В четвер під час прес-конференції, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюзом закликав місцевих мешканців скоротити споживання води на щонайменше 15%.

    У посушливу погоду, околиці озера Шаста в Каліфорнії охопила лісова пожежа, 2 липня 2021 року
    У посушливу погоду, околиці озера Шаста в Каліфорнії охопила лісова пожежа, 2 липня 2021 року

    У 50 з 59 округів штату запроваджено надзвичайних стан у зв‘язку із посухою.

    Виробники електроенергії закликали мешканців Каліфорнії обмежити споживання електрики, щоб зменшити ризики лісових пожеж.

    Також нагадаємо, що масштабні лісові пожежі другу добу вирують на Уралі.

    Теги: пожежа США стихійні лиха метро вода надзвичайні ситуації шторм негода
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    У Нью-Йорку затопило метро, а Каліфорнія потерпає від посухи (фото,відео)