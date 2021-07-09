У Нью-Йорку затопило метро, а Каліфорнія потерпає від посухи (фото,відео)

Вхід до станції метро в Нью-Йорку на 157-ій вулиці, 8 липня 2021 року

Вхід до станції метро в Нью-Йорку на 157-ій вулиці, 8 липня 2021 року

Негода може посилитись у вихідні, після того, як до Нью-Йорка дістанеться тропічний шторм «Ельза»

Декілька станцій нью-йоркського метро та ділянки доріг у місті затопило, через потужні зливи. На одній із станцій пасажири мусили пробиратись крізь воду.

Heavy rain inundated New York City yesterday afternoon, partially submerging the 157th St Subway station in Washington Heights, footage shows.



A flash flood watch was in effect for New York City through Thursday night. pic.twitter.com/VqbyR3hM2q — NPR (@NPR) July 9, 2021

На відео, розміщених в соцмережах, видно як по сходах та зі стелі деяких станцій стікає вода.

JUST IN Penn station subway turned into water park in New York City



pic.twitter.com/thURqBiKtl — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 8, 2021

Негода може посилитись у вихідні, після того, як до міста дістанеться тропічний шторм «Ельза», повідомляє місцевий погодний центр. Можливі грози, але, дощі, зо очікуваннями, мають зменшитись.

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Тропічний шторм «Ельза», що супроводжується зливами та поривчастим вітром, досяг східного узбережжя США цього тижня і призвів до щонайменше до однієї жертви у штаті Флорида.

Водночас, більше трьох чвертей території західного узбережжя США потерпає від посухи. В четвер під час прес-конференції, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюзом закликав місцевих мешканців скоротити споживання води на щонайменше 15%.

У посушливу погоду, околиці озера Шаста в Каліфорнії охопила лісова пожежа, 2 липня 2021 року

У 50 з 59 округів штату запроваджено надзвичайних стан у зв‘язку із посухою.

Виробники електроенергії закликали мешканців Каліфорнії обмежити споживання електрики, щоб зменшити ризики лісових пожеж.

Також нагадаємо, що масштабні лісові пожежі другу добу вирують на Уралі.