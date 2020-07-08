Сьогодні окупанти вже двічі обстріляли підступи до Авдіївки та Мар’їнки



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Українські захисники за пів доби зафіксували шість ворожих обстрілів

Від початку поточної доби агресія російсько-окупаційних військ на Донбасі не вщухає. До опівдня зафіксовано 6 ворожих обстрілів.

Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута.

Так, на Луганському напрямку з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вранці відкривав вогонь по наших позиціях біля Хутора Вільного та Оріхового.

На Донецькому напрямку у нічний час окупанти двічі обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Мар’їнки, застосувавши при цьому гранатомети різних систем.

Також двічі ворог вранці був активний на підступах до Авдіївки, при цьому випустив по наших захисниках міста 7 мін 120-го і 12 мін 82-го калібрів, вів вогонь з кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил відповіли противнику з чергових вогневих засобів.

Ситуація в районі проведення операції контрольована, зазначили у штабі ООС.

Як повідомлялося, 7 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів противника четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.