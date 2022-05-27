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    Сьогодні подекуди дощитиме, але буде тепло

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    П'ятниця буде з дощами на заході та до +28 на сході та півдні - Сьогодні подекуди дощитиме, але буде тепло
    П'ятниця буде з дощами на заході та до +28 на сході та півдні
    фото з відкритих джерел

    Прогноз погоди в Україні на 27 травня

    У п'ятницю, 27 травня, у більшості регіонів України буде сухо та тепло. Погода буде мінливо хмарною. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    Згідно з прогнозами синоптиків, 27 травня в країні буде переважно без опадів, лише у північних та більшості західних областей вдень очікується невеликий, місцями помірний дощ, подекуди гроза.

    Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, північних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі 9-14°С, вдень 19-24°С, у південно-західній частині 23-28°С.

    27 травня у більшості районів західних, Вінницької, Житомирської та Одеської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У Києві 27 травня вночі буде сухо, вдень ітиме невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°С, вдень 20-22°С.

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    Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

    У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто.

    Також синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти війна Укргідрометцентр Україна вітер окупація дощ #stoprussia
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    Сьогодні подекуди дощитиме, але буде тепло