14 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

14 жовтня – День захисника України

Сьогодні категорично заборонено лаятися і свариться, особливо з близькими людьми

Сьогодні 14 жовтня, Україна відзначає День захисника України. Свято відзначається в другій декаді жовтня і є неробочим днем. Встановлено указом президента в 2014 році.

Назва цього популярного в народі свята говорить сама за себе. Захист своєї Вітчизни від зазіхань з боку тих, хто час від часу намагається загрожувати державним принципам будь-якої країни – свята справа. Вона вимагає від людей сміливості, честі і відваги, дуже часто величезної самопожертви і колосальної самовіддачі.

День створення Української повстанської армії. Боротьба Українського визвольного руху 1920-1950 років. Активну частину своєї діяльності УПА почала з весни 1943 року на територіях Волині-Поділля, Галичини, Холмщини та Північної Буковини. Окремі загони також діяли і на території східної України, на Донбасі і навіть на Кубані.

Також сьогодні українці відзначають День українського козацтва. У XVI-XVII ст. в ході боротьби з іноземними завойовниками українська народність істотно консолідувалася. Найважливішу роль зіграло при цьому виникнення особливих військових формувань – козацтва (XV століття), яке створило державу (XVI століття) зі своєрідним республіканським ладом – Запорізьку Січ, яка стала політичним оплотом українців.

З початку відродження козацтва в Україні президентом були підписані укази: «Про координаційну раду Українського козацтва», «Про національну програму розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки» та, звичайно ж, «Про день Українського козацтва».

Всесвітній день стандартів. У цей день в 1946 році в Лондоні відкрилася конференція національних організацій по стандартизації. 25 країн, включаючи СРСР, були представлені 65 делегатами. Результатом їх роботи стало заснування нової Міжнародної організації зі стандартизації – ISO (від грецького слова isos - рівний).

День медсестри швидкої допомоги. Відзначають щорічно у другу середу жовтня.

Всесвітній день екологічної освіти. Офіційно День проводять 14 жовтня, але багато екологічних організацій відзначають цей День також 26 січня і 12 травня.

День лисого і вільного. Відзначається щорічно.

Яке сьогодні церковне свято

Велике православне свято Покрови Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії святкується щорічно 14 жовтня і присвячене чудесному явищу Богоматері віруючим.

За переказами, в цей день в 910 році військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ'я – Константинополь. Жителі візантійської столиці звернулися з молитвою і проханням про порятунок Богородиці. І вона, за розповідями, з'явилася перед людьми та вкрила їх своїм покровом (омофором). Після цього вороги вже не могли побачити цих людей.

Традиції та обряди

З давніх-давен люди вірили, що Покрова приносить щастя, любов і благоденство. Саме тому в цей час призначали весілля. Часто 14 жовтня випадає перший сніг, який асоціюється з весільним покривалом або фатою.

А ще в цей день прощалися з осінню і зустрічали зиму: На Покрову до обіду осінь, а після обіду - зима.

Якщо на Покрову вітряно - буде великий попит на наречених, якщо напередодні вночі випаде сніг - буде багато весіль.

Щоб прожити зиму в достатку і теплі, проводили обряди. У цей день господині перший раз розводили вогонь в печі, причому обов'язково використовували гілки плодових дерев - щоб в наступному році сади дали хороший урожай, а сім'я процвітала. А ще - щоб у домі завжди було тепло і затишно.

До свята Покрови утеплювали житло і пекли млинці. Перед тим, як сідати за святковий стіл, господиня обходила всі кути з тарілкою і тільки після цього, прочитавши молитву Пресвятої Богородиці, пробувала їх на смак. Також для застілля пекли спеціальний Покровський коровай, яким пригощали всіх родичів і сусідів. А залишки короваю сушили і зберігали до Великого посту.

Всі головні обряди 14 жовтня виконувала жінка, господиня будинку. У цей день кожна мати намагалася захистити дітей покровом від всіх бід. Для цього, тримаючи в руках ікону Богородиці, жінка ставала на лаву, щоб здаватися вище над близькими, як колись в храмі Діва Марія з покриттям з'явилася в повітрі над віруючими. Всі діти в родині, незалежно від віку, опускалися на коліна, і мати говорила: Як Цариця Господнього покровом землю всю накриває, так і я плід лона свого накриваю від усякої напасті. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Для дівчат і хлопців розпочиналася пора посиденьок, коли довгими осінніми та зимовими вечорами дівчата пряли і вишивали під народні пісні.

Вважається, що Пресвята Богородиця бере під свій захист молоді сім'ї, тому весілля і вінчання намагалися робити саме в цей день.

Одна з відомих традицій полягала в тому, що в ніч на Покров молодята замість матраців споруджували собі ложе з 21 житнього снопа. Це було своєрідною гарантією щасливого сімейного життя.

Прикмети

Журавлі вже відлетіли - чекай ранню зиму

Випав сніг - прикмета, що зима буде сніжною і морозною

Яка погода на Покрову, такою і буде вся зима

Зіграєш весілля на Покрову - за прикметами життя в шлюбі буде щасливим

Що не можна робити 14 жовтня

У цей день потрібно відмовитися від будь-якої брудної роботи: не можна прати, прибирати, копати. Також в руки не потрібно брати голку для шиття.

На Покрову категорично заборонено лаятися і свариться, особливо з близькими людьми.

На свято не можна вживати алкоголь. Також протягом дня бажано не готувати серйозних страв, потрібно починати готувати тільки ближче до вечері.

Також в цей день не треба позичати гроші або ж брати в борг.

Сім'ям, де є незаміжня дівчина, не можна відмовляти сватам. Вважається, що якщо в цей день відмовитися, то дівчина може залишатися самотньою ще протягом 3 років.

Іменинники

Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава.