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    Локдаун у Києві. Як працюватиме Рада

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    Графік роботи Верховної Ради під час локдауну в Києві поки не зміниться - Локдаун у Києві. Як працюватиме Рада
    Графік роботи Верховної Ради під час локдауну в Києві поки не зміниться
    Фото з відкритих джерел

    Наступного тижня депутати працюватимуть у регіонах

    Верховна Рада України поки що не планує змінювати графік роботи у зв'язку з впровадженням суворих карантинних обмежень у Києві з 20 березня. Про це повідомила журналістам народний депутат із фракції «Слуга народу» Ірина Верещук.

    «Щодо Верховної Ради, ми допрацьовуємо завтра останній день (пленарного тижня. – Ред.) і потім – тиждень роботи в регіонах... Принаймні я знаю, що пан Разумков (голова Верховної Ради. – Ред.) сказав, що нічого для нас поки що не змінюється», – зазначила Верещук, яку цитує «Інтерфакс-Україна».

    Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці Київ запроваджує суворі карантинні обмеження з 20 березня.

    Обмеження будуть діяти три тижні – до 9 квітня.

    Нагадаємо, у Києві за минулу добу, 17 березня, виявили 1092 підтверджені випадки захворювання на корона вірус.

    За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Київ на першому місці в Україні за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. В головних лікарнях Києва, призначених для прийому хворих на Covid-19, закінчилися вільні місця.

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    Теги: Віталій Кличко Верховна Рада Київ карантин Ірина Верещук коронавірус
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