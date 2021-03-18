Локдаун у Києві. Як працюватиме Рада
Наступного тижня депутати працюватимуть у регіонах
Верховна Рада України поки що не планує змінювати графік роботи у зв'язку з впровадженням суворих карантинних обмежень у Києві з 20 березня. Про це повідомила журналістам народний депутат із фракції «Слуга народу» Ірина Верещук.
«Щодо Верховної Ради, ми допрацьовуємо завтра останній день (пленарного тижня. – Ред.) і потім – тиждень роботи в регіонах... Принаймні я знаю, що пан Разумков (голова Верховної Ради. – Ред.) сказав, що нічого для нас поки що не змінюється», – зазначила Верещук, яку цитує «Інтерфакс-Україна».
Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці Київ запроваджує суворі карантинні обмеження з 20 березня.
Обмеження будуть діяти три тижні – до 9 квітня.
Нагадаємо, у Києві за минулу добу, 17 березня, виявили 1092 підтверджені випадки захворювання на корона вірус.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Київ на першому місці в Україні за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. В головних лікарнях Києва, призначених для прийому хворих на Covid-19, закінчилися вільні місця.
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