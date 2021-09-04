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    Сьогодні роковини смерті Василя Стуса. Якими були останні дні поета

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    На момент смерті письменнику було 47 років - Сьогодні роковини смерті Василя Стуса. Якими були останні дні поета
    На момент смерті письменнику було 47 років
    Фото з відкритих джерел

    На момент смерті Стус перебував у концтаборі і вже кілька років не бачився із сім’єю

    Сьогодні, 4 вересня, роковини смерті видатного українського поета, громадського діяча та борця за незалежність України Василя Стуса. Він помер 36 років тому у концтаборі, відомому як «Перм-36» у Пермській області Росії.

    На той момент Василь Стус відбував вже другий термін покарання – 10 років примусових робіт і 5 років заслання – до якого його засудили у 1980 році. Статті, за якими відбувалося судилище 62 ч. 2 КК УРСР та 70 ч. 2 КК РРФСР («Антирадянська діяльність і пропаганда»). Із весни 1981 року Василь Стус не бачився із дружиною та сином, адже це було йому заборонено.

    Перебуваючи в ув'язненні, Стус нерідко конфліктував із табірною адміністрацією. Охоронцям було наказано вилучати в нього бідь-які записи. Так, зокрема, наглядачі забрали в нього і знищили збірку «Птах душі» із близько 300 віршами. На знак протесту проти жорстокого поводження табірної адміністрації з політв'язнями він кілька разів оголошував голодування, за що неодноразово потрапляв до карцеру.

    Однак зламати непохитний дух великого українця радянській системі покарань і всій комуністичній машині так і не вдалося.

    28 серпня 1985 року Стуса вчергове відправили до карцеру за те, що він, читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари. На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування.

    Уночі проти 4 вересня, можливо через переохолодження, поет помер. Згідно з офіційним медичним висновком, причина смерті – зупинка серця.

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    Сьогодні роковини смерті Василя Стуса. Якими були останні дні поета
    Сьогодні роковини смерті Василя Стуса. Якими були останні дні поета
    Сьогодні роковини смерті Василя Стуса. Якими були останні дні поета
    Фото з відкритих джерел

    Особисті речі Стуса родині не повернули, а від друзів-дисидентів інформацію про його смерть приховували до жовтня 1985 року.

    Поховали поета на табірному цвинтарі у с. Борисово Чусовського району Пермської області. У листопаді 1989 року, Василя Стуса було перепоховано в Києві на Байковому кладовищі.

    Нагадаємо, 1 вересня на Донеччині відкрили черговий пам’ятник Стусу.

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    Теги: суд смерть Василь Стус табір
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    Сьогодні роковини смерті Василя Стуса. Якими були останні дні поета