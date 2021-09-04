Сьогодні роковини смерті Василя Стуса. Якими були останні дні поета

На момент смерті письменнику було 47 років

На момент смерті Стус перебував у концтаборі і вже кілька років не бачився із сім’єю

Сьогодні, 4 вересня, роковини смерті видатного українського поета, громадського діяча та борця за незалежність України Василя Стуса. Він помер 36 років тому у концтаборі, відомому як «Перм-36» у Пермській області Росії.

На той момент Василь Стус відбував вже другий термін покарання – 10 років примусових робіт і 5 років заслання – до якого його засудили у 1980 році. Статті, за якими відбувалося судилище 62 ч. 2 КК УРСР та 70 ч. 2 КК РРФСР («Антирадянська діяльність і пропаганда»). Із весни 1981 року Василь Стус не бачився із дружиною та сином, адже це було йому заборонено.

Перебуваючи в ув'язненні, Стус нерідко конфліктував із табірною адміністрацією. Охоронцям було наказано вилучати в нього бідь-які записи. Так, зокрема, наглядачі забрали в нього і знищили збірку «Птах душі» із близько 300 віршами. На знак протесту проти жорстокого поводження табірної адміністрації з політв'язнями він кілька разів оголошував голодування, за що неодноразово потрапляв до карцеру.

Однак зламати непохитний дух великого українця радянській системі покарань і всій комуністичній машині так і не вдалося.

28 серпня 1985 року Стуса вчергове відправили до карцеру за те, що він, читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари. На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування.

Уночі проти 4 вересня, можливо через переохолодження, поет помер. Згідно з офіційним медичним висновком, причина смерті – зупинка серця.

Особисті речі Стуса родині не повернули, а від друзів-дисидентів інформацію про його смерть приховували до жовтня 1985 року.

Поховали поета на табірному цвинтарі у с. Борисово Чусовського району Пермської області. У листопаді 1989 року, Василя Стуса було перепоховано в Києві на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, 1 вересня на Донеччині відкрили черговий пам’ятник Стусу.

Читайте також: