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    Сьогодні Україну чекають температурні контрасти: прогноз погоди на 8 грудня

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    Будьте обережними &ndash; на дорогах можливе налипання снігу та ожеледь - Сьогодні Україну чекають температурні контрасти: прогноз погоди на 8 грудня
    Будьте обережними – на дорогах можливе налипання снігу та ожеледь
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    У середу на заході країни прогнозують сніг та мороз, а на сході – тепло

    Погода в Україні у середу, 8 грудня, вражатиме різноманіттям. Поки західні області посипатиме снігом, на Сході світитиме сонце, а решту регіонів поливатимуть дощі. Такі дані Укргідрометцентру.

    Сонячно буде лише на Закарпатті, Донеччині та Луганщині. Хмарно, проте без снігу та дощу, – на Буковині та Волині.

    Найтепліше буде у Криму, тут стовпчики термометрів піднімуться до +10...+12. Також плюсова температура – на півдні, у частині центральних областей та на сході. Тут удень буде до +10, уночі – +3...+5.

    Жителям заходу та північних регіонів прогнозують мороз. Найпрохолодніше буде на Волині та Рівненщині, тут температурні показники коливатимуться у межах -2...-4, уночі до -6.

    На півночі країни, Вінниччині та Закарпатті вночі та вдень від +2 до -3.

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    У Києві 8 грудня обіцяють і вдень, і вночі – мокрий сніг із дощем. Температура буде – 0...-2. Вітер – північно-східний – 7 – 12 метрів на секунду.

    Метеорологи попереджають про ожеледицю, яка буде на дорогах усіх західних областей, окрім Закарпаття. Також така небезпека чатує на водіїв на Півночі та у частині центральних регіонів.

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    Теги: прогноз погоди Закарпаття вітер небезпека
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    Сьогодні Україну чекають температурні контрасти: прогноз погоди на 8 грудня