Сьогодні Україну накриють дощі з грозами

У Києві сьогодні дощі з грозами, вдень стовпчики термометра покажуть 21-23 градуси тепла

В Україні у понеділок, 7 травня, синоптики прогнозують дощі з грозами, мінлива хмарність очікується тільки в Харківській, Донецькій, Луганській та Закарпатській областях. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. На заході опади у вигляді дощу з грозами, стовпчик термометра вдень покаже +16...+18 градусів. На сході України сонячна погода,



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У Києві сьогодні дощі з грозами, вдень стовпчики термометра покажуть 21-23 градуси тепла

В Україні у понеділок, 7 травня, синоптики прогнозують дощі з грозами, мінлива хмарність очікується тільки в Харківській, Донецькій, Луганській та Закарпатській областях.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

На заході опади у вигляді дощу з грозами, стовпчик термометра вдень покаже +16...+18 градусів. На сході України сонячна погода, температура вдень +25...+27 градусів. У центральних регіонах опади у вигляді дощу та грози, температура повітря від +22 до +25 градусів.

У північних областях денна температура становитиме +22...+24 градуси. А на півдні опади прогнозуються при денній температурі до +27 градусів.

У Києві в цей день також дощі з грозами, вдень стовпчики термометра покажуть 21-23 градуси тепла.

Напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила попередження про грози та пориви вітру у чотирьох областях.

Нагадаємо, на Київщині минулого тижня чотири дні поспіль фіксувалася «липнева» спека.

У п’ятницю, 4 травня, у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,1°С, що на 1,2°С вище попереднього максимуму 1911 року.