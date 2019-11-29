Сьогодні Україну заливатимуть дощі



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Середня температура у п'ятницю вдень - 3-8° тепла

У Києві сьогодні вдень помірний дощ, температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла

В Україні у п'ятницю у більшості областей очікуються дощі, на Лівобережжі місцями туман, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у більшості південних, центральних областей та на Сумщині значні дощі, лише вночі у східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці на Лівобережжі країни місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на крайньому заході країни та узбережжі морів 4-9° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 7-12°», - зазначається у повідомленні.





У Києві сьогодні вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Раніше повідомлялося, що на Україну насуваються проливні дощі.