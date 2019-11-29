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    Сьогодні Україну заливатимуть дощі

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    Середня температура у п'ятницю вдень -&nbsp;3-8&deg; тепла - Сьогодні Україну заливатимуть дощі
    Середня температура у п'ятницю вдень - 3-8° тепла

    У Києві сьогодні вдень помірний дощ, температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла

    В Україні у п'ятницю у більшості областей очікуються дощі, на Лівобережжі місцями туман, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у більшості південних, центральних областей та на Сумщині значні дощі, лише вночі у східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці на Лівобережжі країни місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на крайньому заході країни та узбережжі морів 4-9° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 7-12°», - зазначається у повідомленні.


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    У Києві сьогодні вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

    Раніше повідомлялося, що на Україну насуваються проливні дощі

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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