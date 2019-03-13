Сьогодні в Україні без опадів, удень до +10 графіка



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13 березня погода в країні буде сухою і малохмарною

Погода на сьогодні: 13 березня 2019 року на всій території України без опадів, температура повітря вдень підніметься до +10. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, на заході сухо і хмарно, температура повітря вдень від +6 до +10, вночі від -3 до -6. На півночі України вдень від +4 до +7, а вночі від -2 до -5. У центрі без опадів, вдень від +5 до +8, вночі від -2 до -5.

У східних областях також без опадів, температура вдень від +6 до +8, вночі від -2 до -5. На півдні України вдень від +6 до +9, вночі від -3 до +2. У Криму вдень від +4 до +6, вночі від 0 до +2.

У столиці України 13 березня опадів не очікується, вдень від +4 до +6, вночі від -2 до -4, вітер південний, 5-10 м/с.