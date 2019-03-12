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    На вихідних в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз до 20 березня

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    На вихідних в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз до 20 березня

    У найближчі дні збережеться прохолодна погода

    Штормовий вітер залишив Україну, але найближчими днями буде ще холодно, хоча сонячно і без опадів.

    Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

    «Тепла погода пішла поки що від нас, неймовірний штормовий вітер, на щастя, понісся далі, морози, хоча й невеликі та нічні, але повернулися», – пише вона.

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    За словами Діденко, найближчими днями, включно із завтрашнім, буде холодно в Україні.

    13 березня вночі -1-6º градусів, у південній частині від 2º морозу до 3º тепла, у середу вдень очікується +4+9º градусів.

    «Вітер буде або помірний, або невеликий, хіба вдень на Заході – поривчастий. Що, сподіваюсь, порадує - переважатиме суха, навіть сонячна, погода», – зазначає Діденко.

    У Києві 13-те березня також буде із сонечком, але холоднувате. Вночі -2-4º градуси, вдень +5+7º градусів.

    Водночас за словами синоптика, вихідними, 16-17 березня, та в понеділок у столиці потепліє до +12+18º градусів. 

    «Проте з 20-го березня температура повітря знову трохи знизиться», – каже Діденко.

    Як повідомлялося, 11 березня в Одесі піщана буря накрила місто. Вітер з поривами до 25 метрів за секунду приніс пісок з узбережжя Чорного моря.

    Також напередодні великий вітер в Южноукраїнську «здув» вишку мобільного зв’язку. 

    До слова, вчора у Києві негода наробила серйозного лиха. 

    На кордоні з Румунією 11 березня буревій заблокував міжнародну трасу.

    Вежу Невицького замка на Закарпатті здуло вітром

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