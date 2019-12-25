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    У середу в Україні збережеться дощова погода, у Карпатах – сніг

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    У середу в Україні збережеться дощова погода, у Карпатах – сніг

    У Києві сьогодні часом очікується дощ, температура протягом доби 5-7° тепла

    В Україні у середу, 25 грудня, збережеться дощова погода, у Карпатах очікується сніг, температура протягом доби 3-8°, в західних та східних областях 0-5° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «25 грудня часом дощ, в західних областях місцями з мокрим снігом. Вітер переважно східний (у західній частині - північно-західний), 5-10 м/с. Температура протягом доби 3-8°, в західних та східних областях 0-5° тепла (у південній частині вдень 6-11°). У Карпатах сніг, вночі та вранці місцями туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби 0-5° морозу», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні також часом очікується дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 5-7° тепла.

    До слова, вчора у Карпатах врятували американського туриста.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна Карпати (гори) снігопад вітер дощ
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