Сьогодні в Україні збережеться суха і тепла погода



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У Києві в п'ятницю вранці туман, температура вдень близько 20°

В Україні сьогодні синоптики не прогнозують опадів, вранці в більшості областей туман, температура вночі 4-9°, вдень 17-22°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«18 жовтня без опадів. Уночі та вранці в більшості областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 4-9°, на крайньому півдні країни до 12°, вдень 17-22°», - йдеться у повідомленні.

У Києві в п'ятницю також опадів, вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі у столиці 7-9°, вдень близько 20°.

До слова, у Києві зацвіли сакури і каштани.