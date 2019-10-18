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    Сьогодні в Україні збережеться суха і тепла погода

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    Сьогодні в Україні збережеться суха і тепла погода

    У Києві в п'ятницю вранці туман, температура вдень близько 20°

    В Україні сьогодні синоптики не прогнозують опадів, вранці в більшості областей туман, температура вночі 4-9°, вдень 17-22°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «18 жовтня без опадів. Уночі та вранці в більшості областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 4-9°, на крайньому півдні країни до 12°, вдень 17-22°», - йдеться у повідомленні.

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    У Києві в п'ятницю також опадів, вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі у столиці 7-9°, вдень близько 20°.

    До слова, у Києві зацвіли сакури і каштани.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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