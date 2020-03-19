Евакуація українців з Польщі: опубліковано графік спецпотягів



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З Польщі до Києва 20 березня відправляться п’ять спецпотягів

Потяги відправлятимуться з польського Пшемишля

У п’ятницю, 20 березня, з польського міста Пшемишль до Києва відправляться п'ять спецпотягів, щоб перевезти українців, які не змогли самостійно повернутися на батьківщину через закриття кордонів у зв'язку з карантином.

Про це у середу ввечері повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Telegram.

«20.03.20 заплановано п’ять спецпотягів з республіки Польша», - написав він.

Міністр назвав номери рейсів та час відправлення з Пшемишля:

№717/718 Пшемишль-Київ, відправлення о 02:30;

№707/708 Пшемишль-Київ, відправлення о 05:30;

№709/710 Пшемишль-Київ, відправлення о 10:18;

№716/715 Пшемишль-Київ, відправлення о 13:10;

№706/705 Пшемишль-Київ, відправлення о 15:45.

На сторінці посольства України в Польщі у Facebook зазначається, що для отримання консультацій, як дістатися до Перемишля з різних регіонів Польщі, можна звертатися до почесних консулів України в Республіці Польща.

До слова, ввечері 18 березня у «Борисполі» приземлився президентський борт з 33 українцями із Відня.

За інформацією МЗС, до України планують повернутися близько 38 тисяч громадян.

Раніше Мінінфраструктури опублікувало список авіарейсів, якими повертатимуть українців додому.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Варто зазначити, що станом на 22:00 середи кількість хворих на новий коронавірус Covid-19 в Україні зросла до 16.