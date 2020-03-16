У Карпатах намело понад метр снігу



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На сніголавинному посту Драгобрат зранку 16 березня температура повітря -10,8°С

Подекуди висота снігу в Карпатах досягає 130 см

В українських Карпатах місцями висота снігового покриву сягає понад метр. Про це повідомляє відділ гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Так, за даними сніголавинних станцій станом на 8:00 16 березня, на горі Пожежеська температура повітря становить -3,6°С, вітер південно-західний 9-12 м/с, ясно. Висота снігового покриву тут становить 26-130 см, сніг старий, злежаний, дуже добре закріплений.

На горі Плай температура повітря -3,8°С, вітер південно-східний 6-8 м/с, ясно. Висота снігового покриву становить 25-34 см, сніг старий, щільний, дуже добре закріплений і стабільний.

На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -10,8°С. Висота снігового покриву становить 121 см.

Також повідомляється, що помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується: 16-17 березня - на високогір’ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей.