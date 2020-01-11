У Києві оголошено штормове попередження



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У місті очікуються сильні пориви вітру

У суботу, 11 січня, ввечері та вночі у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Украгідрометцентр.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні буде хмарно, очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, що 11 січня, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека.