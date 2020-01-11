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    Новини

    У Києві оголошено штормове попередження

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    У Києві оголошено штормове попередження

    У місті очікуються сильні пориви вітру

    У суботу, 11 січня, ввечері та вночі у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Украгідрометцентр.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні буде хмарно, очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. 

    Нагадаємо, що 11 січня, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека.

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