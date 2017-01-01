Сьогодні в Україні збережеться тепла погода

Синоптики прогнозують мінливу хмарність і температуру до +12

Погода на сьогодні: 26 грудня у всіх регіонах України очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе від +3 до +12 залежно від регіону. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. [READ_MORE] Українські синоптики мінливу хмарність в центральній частині України, повітря прогріється від



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Синоптики прогнозують мінливу хмарність і температуру до +12

Погода на сьогодні: 26 грудня у всіх регіонах України очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе від +3 до +12 залежно від регіону. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Українські синоптики мінливу хмарність в центральній частині України, повітря прогріється від +4 до +7 градусів.

На заході температура повітря від +4 до +9, також очікується мінлива хмарність, на сході - без опадів, температура від +4 до +8.

На півдні температура від +7 до +12, без опадів, в Криму - від +10 до +12, мінлива хмарність.

Температура повітря в Києві складе від +5 до +7 днем, і від 0 до +2 вночі. Вітер південно-західний, 7-11 м / с. Вдень мінлива хмарність, без опадів.