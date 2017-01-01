У столиці вночі та вранці 26 грудня очікується туман

Видимість у столиці становитиме 200-500 метрів

У ніч на вівторок і вранці, 26 грудня, в столиці очікується туман, видимість становить 200-500 м. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру. У КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари, а