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    У столиці вночі та вранці 26 грудня очікується туман

    Видимість у столиці становитиме 200-500 метрів
    У ніч на вівторок і вранці, 26 грудня, в столиці очікується туман, видимість становить 200-500 м. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру. У КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари, а
    • Вчора, 23:58
    • Розсилка
    Туман у Києві
    Фото: Главком
    Туман у Києві

    Видимість у столиці становитиме 200-500 метрів

    У ніч на вівторок і вранці, 26 грудня, в столиці очікується туман, видимість становить 200-500 м.

    Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.

    У КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари, а при зупинці - аварійну світлову сигналізацію, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів

    Нагадаємо, у вівторок, 26 грудня, і до неділі, 31 грудня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +2+8 градусів, на півдні до +10+12 градусів, а на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині і Луганщині 0+4 градуси.

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