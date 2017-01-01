У столиці вночі та вранці 26 грудня очікується туман
- Вчора, 23:58
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Фото: Главком
Туман у Києві
Видимість у столиці становитиме 200-500 метрів
У ніч на вівторок і вранці, 26 грудня, в столиці очікується туман, видимість становить 200-500 м.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.
У КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари, а при зупинці - аварійну світлову сигналізацію, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів
Нагадаємо, у вівторок, 26 грудня, і до неділі, 31 грудня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +2+8 градусів, на півдні до +10+12 градусів, а на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині і Луганщині 0+4 градуси.