Сьогодні в Україні зросла мінімальна пенсія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розмір мінімальної пенсії підвищено на 67 грн

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2019 року підвищено на 67 грн до 1564 грн. П, планове підвищення мінімальної пенсії закладено в законі про державний бюджет на 2019 рік.

Це перше підвищення мінімальної пенсії в цьому році. З 1 грудня прожитковий мінімум зросте ще на 74 грн до 1638 грн.

Таким чином, мінімальна пенсія зросте цього року на 9%, що повинно перевищити плановий рівень інфляції (7,4%).

Крім того, з 1 липня 2019 року Кабінет міністрів встановив доплати до пенсій для осіб з тривалим трудовим стажем. Згідно з рішенням уряду, пенсія буде становити не менше 2000 грн для чоловіків зі страховим стажем 35 років і жінок - 30 років.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року у зв'язку із збільшенням мінімальної зарплати підвищилась пенсія для людей з великим трудовим стажем. Загалом мінімальна пенсія зросла на 172 гривні до 1669 гривень для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок та 35 - для чоловіків.

Крім того, з 1 березня вводилися додаткові виплати пенсіонерам коштів, які Пенсійний фонд отримав від розмитнення євроблях. Одноразова доплата виплачувалася рівними частинами (по 1205,09 грн) у березні і в квітні. Одноразова доплата до пенсії була встановлена 2,1 млн пенсіонерам.

Також нагадаємо, що в Україні можуть запровадити щорічну «тринадцяту пенсію».