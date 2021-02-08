У ДСНС повідомили, що сьогодні після обіду погода буде ще гіршою

8 лютого в деяких областях випаде 30-40 см снігу

Станом на день 8 лютого спостерігається місцями невеликий сніг у Львівській, Кіровоградській, Полтавській, Волинській, Житомирській, Київській, Черкаській, Тернопільській, Рівненській областях та Києві. У Закарпатській – дощ, повідомили в пресслужбі ДСНС.

За інформацією Укренерго знеструмлення населених пунктів відсутнє. За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Від Укравтодору залучено понад 1 тис. 800 працівників та 1 тис. 530 од. техніки.

У понеділок, 8 лютого, вдень погода ще більше зіпсується. Будуть сніг та хуртовини. У західних, північних та центральних областях випаде значний сніг, на півдні країни та в Карпатському регіоні мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті значний дощ. На дорогах ожеледиця. Пориви пориви складатимуть до 15-20 м/с. Температура 2-7° морозу, у північній частині до 10° морозу, у південних областях та на Прикарпатті 1-6° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 7-12° тепла.

Синоптики зазначили, що в Рівненській, Волинській, Львівській областях приріст снігу складатиме 30-40 см.

8 лютого у зв'язку з опадами та відлигою на високогір'ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

На Київщині значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура 7-10° морозу. Із 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений.За вихідні в Києві через ожеледицю травмувалася сотня людей.