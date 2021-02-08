За вихідні в Києві через ожеледицю травмувалася сотня людей

У вихідні на дорогах і тротуарах спостерігалась ожеледиця

Переохолодження та обмороження отримали троє людей

За минулі вихідні, 6-7 лютого, в Києві через ожеледицю травмувалися 112 людей. Про це повідомила очільниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Наталя Вишневська.

«6 лютого через ожеледицю травмувалося 63 особи, з яких 1 дитина. За 7 лютого – 49 осіб, з яких 2 дитини», – сказала вона в коментарі УНН.

За словами Вишневської, також у вихідні двоє людей постраждали через переохолодження та одна – через обмороження.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Києві розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу залучено 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

Синоптики прогнозують значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу.

Департамент муніципальної безпеки закликає дотримуватись основних рекомендацій під час значного зниження температури повітря:

одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;

захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;

взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;

не виходьте на мороз голодними. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь.

заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;

рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;

підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;

категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком;

не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;

у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

У Києві відновлюють роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах.

Також у Києві працюють понад 30 стаціонарних пунктів обігріву.

На період ускладнення погодних умов діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.