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    Новини

    СБУ ліквідувала антиукраїнську мережу агітаторів

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    У деяких&nbsp;<span>фігурантів справи вилучили зброю</span> - СБУ ліквідувала антиукраїнську мережу агітаторів
    У деяких фігурантів справи вилучили зброю
    Фото: СБУ

    Члени мережі створювали незаконні «органи державної влади», які координувалися з-за кордону

    Служба безпеки разом з Нацполіцією викрили мережу громадян України, яка займалася антиукраїнською діяльністю, - вони створювали незаконні органи державної влади, що координувалися з-за кордону. Про це повідомляє пресслужба відомства в четвер, 24 грудня.

    Зокрема, у межах відкритих кримінальних проваджень задокументовано вказані факти в діях представників так званого «народовладдя».

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    СБУ ліквідувала антиукраїнську мережу агітаторів
    СБУ ліквідувала антиукраїнську мережу агітаторів
    СБУ ліквідувала антиукраїнську мережу агітаторів
    СБУ ліквідувала антиукраїнську мережу агітаторів

    Під час санкціонованих обшуків вилучено магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі, оргтехніку, мобільні пристрої та друковані матеріали, в яких містяться заклики до насильницького повалення конституційного ладу.

    В окремих фігурантів вилучено зброю.

    Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

    Теги: Росія СБУ пропаганда сепаратизм
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