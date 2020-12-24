СБУ ліквідувала антиукраїнську мережу агітаторів

Члени мережі створювали незаконні «органи державної влади», які координувалися з-за кордону

Служба безпеки разом з Нацполіцією викрили мережу громадян України, яка займалася антиукраїнською діяльністю, - вони створювали незаконні органи державної влади, що координувалися з-за кордону. Про це повідомляє пресслужба відомства в четвер, 24 грудня.

Зокрема, у межах відкритих кримінальних проваджень задокументовано вказані факти в діях представників так званого «народовладдя».

Під час санкціонованих обшуків вилучено магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі, оргтехніку, мобільні пристрої та друковані матеріали, в яких містяться заклики до насильницького повалення конституційного ладу.

В окремих фігурантів вилучено зброю.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.