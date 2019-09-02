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    Сьогодні Зеленський збирає на засідання керівництво Ради, уряду і правоохоронців

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    <p>Зустріч новообраного керівництва парламенту, уряду і правоохоронних органів із президентом відбудеться на Банковій</p> - Сьогодні Зеленський збирає на засідання керівництво Ради, уряду і правоохоронців

    Зустріч новообраного керівництва парламенту, уряду і правоохоронних органів із президентом відбудеться на Банковій

    Захід проведуть в Офісі президента на вулиці Банковій

    Президент Володимир Зеленський проведе зустріч з очільниками парламенту, уряду і правоохоронних органів.

    Про це пише сайт президента.

    «У понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів«, – йдеться в повідомленні.

    Захід проведуть в Офісі президента на вулиці Банковій.

    Акредитовані фотографи та телеоператори будуть присутні у залі, для решти представників ЗМІ здійснюватиметься трансляція зустрічі у пресцентрі.

    Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський у понеділок, 2 вересня, має намір провести першу зустріч з усіма новопризначеними міністрами.

    Вихідний день новопризначений прем’єр-міністр Олексій Гончарук вирішив провести на футбольному майданчику.

    Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні до школярів з нагоди Дня знань показав приміщення Кабінету міністрів та проїхав ним на самокаті.

    Кабмін ЗМІ Володимир Зеленський президент Олексій Гончарук
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