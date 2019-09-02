Сьогодні Зеленський збирає на засідання керівництво Ради, уряду і правоохоронців



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Зустріч новообраного керівництва парламенту, уряду і правоохоронних органів із президентом відбудеться на Банковій

Захід проведуть в Офісі президента на вулиці Банковій

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч з очільниками парламенту, уряду і правоохоронних органів.

Про це пише сайт президента.

«У понеділок, 2 вересня, о 12:00 розпочнеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів«, – йдеться в повідомленні.

Захід проведуть в Офісі президента на вулиці Банковій.

Акредитовані фотографи та телеоператори будуть присутні у залі, для решти представників ЗМІ здійснюватиметься трансляція зустрічі у пресцентрі.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у понеділок, 2 вересня, має намір провести першу зустріч з усіма новопризначеними міністрами.

Вихідний день новопризначений прем’єр-міністр Олексій Гончарук вирішив провести на футбольному майданчику.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у відеозверненні до школярів з нагоди Дня знань показав приміщення Кабінету міністрів та проїхав ним на самокаті.