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    Футбол за розкладом: як відпочиває новопризначений прем’єр

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    <span>Прем&rsquo;єр-міністр Олексій Гончарук</span> - Футбол за розкладом: як відпочиває новопризначений прем’єр
    Прем’єр-міністр Олексій Гончарук
    Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

    Олексій Гончарук показав, як відпочиває перед початком нового робочого тижня

    Вихідний день новопризначений прем’єр-міністр Олексій Гончарук вирішив провести на футбольному майданчику.

    У Facebook він опублікував знімок, на якому можна побачити футбольне тренування.

    «Робота роботою, а футбольчик за розкладом», – написав прем’єр.

    Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

    У той же день новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.

     Читайте також: «Урядовий квартал»: хто і як в’їхав у високі кабінети 
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