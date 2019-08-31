Футбол за розкладом: як відпочиває новопризначений прем’єр
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук
Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk
Олексій Гончарук показав, як відпочиває перед початком нового робочого тижня
Вихідний день новопризначений прем’єр-міністр Олексій Гончарук вирішив провести на футбольному майданчику.
У Facebook він опублікував знімок, на якому можна побачити футбольне тренування.
«Робота роботою, а футбольчик за розкладом», – написав прем’єр.
Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
У той же день новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.
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