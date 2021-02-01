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    Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу

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    Сьогодні Землю накриє магнітна буря - Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу
    Сьогодні Землю накриє магнітна буря

    За даними вчених, буря буде слабкою, рівня G1

    В понеділок, 1 лютого, очікується геомагнітна буря через посилення сонячного вітру.

    Про це повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

    За даними вчених, буря буде слабкою, рівня G1.

    Як зазначають фахівці, вона буде пов'язана з посиленням сонячного вітру, який виникає з виступу південної полярної корональної діри.

    Зазначимо, що у класифікації магнітних бур існує всього п'ять рівнів – від G1 до G5.

    Вважається, що буря класу G1 може спровокувати незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на шляху міграцій птахів і тварин. При цьому більш сильні бурі призводять до порушень зв'язку і перебоїв в роботі навігаційних систем.

    У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.

    Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати. Також варто стежити за тиском.

    Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

    Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

    Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

    У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

    При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми - втома, безсоння, головний біль.

    Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

    • Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі - не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
    • Спати варто повноцінно - не менше 7-8 годин на день.
    • Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
    • Не перевантажуйте ШКТ смаженою і жирною їжею.
    • Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
    • Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.
    Раніше повідомлється, що у лютому не очікується сильних магнітних бур.

    Невеликі сплески геомагнітної активності очікуються 1, 2, 7, 8 і 20 лютого.

    Теги: здоров'я космос ліки
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